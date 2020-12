La sinceridad y crudeza de Gennaro Gattuso al revelar la enfermedad que sufre hace 10 años

En los últimos partidos de Nápoles de la Serie A del fútbol italiano a Gennaro Gattuso se le ha visto desde la línea dirigiendo con un parche en uno de sus ojos. Y después del partido con Torino, el entrenador habló ante la prensa del tema y fue crudo en sus declaraciones.

"Tengo miastenia. Hace diez años que sufro por ella. Es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, relató el italiano.

Gattuso siguió y agregó que "sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida. Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.

El timonel de los napolitanos aprovechó para mandar un mensaje, en medio de sus quebrantos de salud. "No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", finalizó Gattuso.

