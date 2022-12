Lazio denuncia que el Gobierno italiano "discrimina" a los futbolistas con sus decisiones

Este lunes se determinó en Italia que los entrenamientos de los clubes de fútbol se podrán desarrollar a partir del 18 de mayo.

El director deportivo de Lazio, el albanés Igli Tare, arremetió duramente este lunes contra el Gobierno italiano por prohibir los entrenamientos de los equipos de fútbol hasta el 18 de mayo y consideró que las instituciones "discriminan" a los futbolistas.

"Estamos sorprendidos por las palabras del primer ministro (Giuseppe) Conte y del ministro de deporte (Vincenzo) Spadafora. El 4 de mayo debía ser el momento para reanudar los entrenamientos. Consideradas las decisiones tomadas para otros deportes, creemos que estamos discriminados", afirmó Tare en declaraciones a la radio oficial de Lazio.

Publicidad

Alexis Viera, hospitalizado nuevamente: “Una adversidad más que la vida me pone”

"No entiendo por qué es posible entrenarse en un parque público y no en unos centros deportivos. De esta forma no se tutela la salud de los jugadores. No sé qué objetivo tiene el ministro Spadafora, pero de esta forma no está ayudando al fútbol", prosiguió.

El Gobierno italiano anunció este domingo que los atletas que practican deportes individuales podrán volver a entrenarse a partir del 4 de mayo, respetando las distancias de seguridad para prevenir el riesgo de contagio por coronavirus, mientras que los entrenamientos de los clubes de fútbol se podrán desarrollar a partir del 18 de mayo.

Ronaldinho: "Fue un golpe duro ir a prisión, nunca imaginé una situación así"

Las medidas del Gobierno italiano para la denominada fase 2, la de la convivencia con el virus, prevén además que los ciudadanos puedan volver a pasear, correr y entrenarse en los parques a partir del 4 de mayo.

"No pedimos llenar los estadios, sino desarrollar y terminar el campeonato liguero respetando las reglas", afirmó Tare, cuyo equipo ocupaba la segunda posición liguera antes de la interrupción del torneo, el 9 de marzo, con un punto de desventaja con respecto al líder Juventus Turín.