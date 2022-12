Lazio y una triste realidad: entre el sueño del título y revivir una vieja pesadilla

El equipo capitalino fue únicamente campeón de la liga italiana en dos ocasiones, la última en el año 2000 y la primera en 1974, en una temporada que estuvo amenazada por una epidemia de cólera.

Con su presidente como principal impulsor, la Lazio está decidida a que la liga italiana de fútbol se retome a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus. En juego, un 'Scudetto' que el club romano ve al alcance de su mano y el temor a revivir una pesadilla de la que algunos se acuerdan 105 años después.

Hay que remontarse hasta la temporada 1914-1915, que quedó inconclusa, tras interrumpirse en su parte final por la movilización nacional con motivo de la Primera Guerra Mundial.

La Lazio había liderado la clasificación de la zona central, pero en otras zonas del país no se pudo terminar el torneo o directamente no se pudo disputar. No se jugó la ronda final nacional para decidir el título, que después del conflicto bélico fue concedido de forma oficial al Génova, algo que disgustó a la Lazio, que ha venido reclamando sin éxito que al menos se le pueda considerar campeón 'ex aequo' de esa edición.

¿Volverá a quedarse la Lazio con la miel en los labios? En el momento de la interrupción de la Serie A, en marzo, la Lazio era segunda a un punto de la Juventus y se sentía con fuerza para conquistar el título.

El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, es un gran partidario de la reanudación del torneo desde el primer momento, aunque públicamente insiste en que ello no responde a sus intereses particulares.

"Si paramos, me viene bien. Estamos en la Liga de Campeones y me ahorro cuatro meses de salarios. Pero lo hago por el sistema", afirma.

"Nos arriesgamos a daños irreparables, a centenares y centenares de millones de euros", profetizó el miércoles, 48 horas antes de una reunión crucial de la Liga italiana.

El ministro de Deportes de Italia ha sugerido más o menos claramente que la Serie A podría seguir el ejemplo de Francia esta semana y bajar el telón definitivamente a su temporada 2019-2020.

Claudio Lotito lleva semanas recordando la cifra de negocio del sector del fútbol, su contribución fiscal y las decenas de miles de empleos que dependen de él. Según insiste, numerosos clubes profesionales, de la Serie A y de divisiones inferiores, están en serio riesgo de bancarrota si el torneo no se reanuda.

Sus numerosos adversarios saben también que la Lazio es uno de los clubes que tienen algo importante que ganar en esta temporada terrible del nuevo coronavirus.

El club de la capital, invicto desde el mes de septiembre en su liga, desde la quinta jornada, llevaba una impresionante racha de ocho victorias y un empate cuando la Serie A fue interrumpida el 10 de marzo.

"Te has hecho virólogo"

Mientras la mayor parte de los jugadores extranjeros de la Juventus o el Inter de Milán dejaban Italia, los de la Lazio se quedaban en Roma, fueran italianos, brasileños o argentinos.

El presidente de la Lazio fue el último en renunciar a finales de marzo a la reanudación de los entrenamientos, lo que le costó críticas de varios homólogos.

Su 'activismo' de aquellos días provocó una conversación con el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, cuyo contenido fue revelado por el diario deportivo Tuttosport, sin que fuera nunca desmentida por los interesados.

"¿Habéis visto las cifras? ¡Oh, están bajando! Yo hablo con médicos que saben de esto, que están en la primera línea, no con los de los equipos", decía Lotito. "Sí, claro. Y te has hecho virólogo", respondía con ironía Angelli, que en aquel momento era de los más escépticos a una reanudación.

Lotito es propietario de dos empresas de limpieza que trabajan con los hospitales romanos de Tor Vergata y Spallanzani y recuerda "la inmensa importancia social del fútbol".

Sus colaboradores del club también abogan por su causa.

El director deportivo del club, Igli Tare, ha llegado a decir que los futbolistas están "discriminados" por la reciente decisión gubernamental de no autorizar los entrenamientos individuales en los deportes colectivos.

