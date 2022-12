Luis Fernando Muriel: "Estar en Fiorentina es un honor, quiero quedar en su historia"

El delantero colombiano siente orgullo por defender los colores 'violas' y espera quedar a la altura de hombres como Gabriel Batistuta o Luca Toni.

A Luis Fernando Muriel le sentó bien regresar al fútbol italiano, esta vez para jugar con la Fiorentina y en una entrevista habló sobre su presente en el elenco ‘viola’.

El delantero colombiano ya registra cuatro goles en cinco partidos disputados y mencionó en diálogo con ‘Sky Sports’ que "en este momento, sin duda es una buena oportunidad para finalmente demostrar mi valor, para devolver a estas personas lo que me dieron en estos pocos días desde mi llegada. Tanta alegría, con los juegos y goles. La redención será la consecuencia de mi intento de dar todo".

Por otra parte, Muriel recordó a varios de los referentes e ídolos que tiene la Fiorentina y de los que espera estar a la altura.

"Aquí hubo grandes campeones, me acuerdo de Mutu, Edmundo y Toni, que han hecho la historia de la Fiorentina. Batistuta en particular, el que ha hecho apuestas de goles. Estar aquí es un honor, me están poniendo en una posición para escribir un pedazo de historia de esta sociedad ", concluyó el jugador oriundo de Santo Tomás.

