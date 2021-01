Luis Muriel: "Cada vez que caliento marcamos goles, estoy muy contento con lo que estoy haciendo"

Luis Fernando Muriel sigue demostrando que es garantía de gol cada que juega con la Atalanta . El delantero colombiano tiene el mejor promedio de gol del fútbol europeo, con un registro una anotación cada 43 minutos.

En el partido de este sábado contra Benevento, el atlanticense ingresó al campo de juego al minuto 73 en lugar de Duván Zapata y al 86, marcó un golazo para cerrar el triunfo 1-4 de su equipo. Con este, Muriel llegó a 10 tantos en la presente Serie A , de los cuales seis, los ha marcado de manera consecutiva en los últimos cinco compromisos.

“Tuve un poco de malestar con el Bolonia, me sentía un poco más cansado de lo normal pero el entrenador dijo que si no fuera necesario no habría entrado al campo. En mi opinión me usa como una superstición, cada vez que caliento marcamos goles. Bromas aparte, siempre estoy dispuesto a jugar, me incorporé y estoy muy contento con lo que estoy haciendo, jugar en un equipo que crea muchas ocasiones es fácil para mí, basta con estar lúcido ”, dijo el delantero colombiano para la cadena 'Sky Sports' después del encuentro de hoy.

Después de un inicio de temporada un poco irregular, la Atalanta encadena siete partidos invicto, en los que solo ha empatado dos. Producto de ese buen rendimiento, la 'Diosa' encarriló su camino en la Serie A y ahora es cuarta en la tabla con 31 puntos, a seis del líder Milan.

“Creo que nunca nos fuimos, solo tuvimos algunos problemas, pero creo que es normal. Ahora estamos de vuelta, soñamos en grande y queremos llegar lo más alto posible. Ahora pensamos en continuar desde el próximo juego. Y luego jugar con (Josip) Ilicic es muy fácil, es un jugador demasiado fuerte y es un placer jugar junto a él ”, declaró 'Lucho'.

Con estas 10 anotaciones, Luis Fernando Muriel sigue firme como el máximo artillero de la Atalanta en el rentado local y quinto en la clasificación general, superado por Zlatan Ibrahimovic (10), Ciro Immobile (11), Romelu Lukaku (12) y Cristiano Ronaldo (14).