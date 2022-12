Malas noticias para Juventus: Gonzalo Higuaín sería descartado para el duelo contra Génova

El 'pipita' tras sufrir un golpe en la cabeza en el duelo contra Lecce podría quedarse por fuera de la convocatoria para el partido contra el equipo genovés de Kevin Agudelo y Cristian Zapata.

Gonzalo Higuaín está en seria duda para el partido que el Juventus Turín disputa este miércoles contra el Génova en la décima jornada de la Serie A, después del fuerte golpe en la cabeza sufrido el sábado en el duelo contra el Lecce.

Así lo informó el técnico del Juventus, Maurizio Sarri, quien explicó que tanto el "Pipita" como el bosnio Miralem Pjanic todavía no están listos para competir, en la rueda de prensa previa al compromiso liguero del Allianz Stadium.

"Pjanic no ha sufrido lesiones graves, pero veremos. El lunes no estaba en condición de poder jugar, como Higuaín, que sufrió un golpe violento. El lunes todavía no estaba recuperado", afirmó el preparador italiano.

Higuaín tuvo un fuerte impacto con el meta del Lecce el pasado sábado y acabó el encuentro con una vistosa brecha en la frente, que fue curada por los médicos del Juventus con un vendaje.

El "Pipita", de 31 años, no saldrá desde el primer minuto e intentará forzar para ir al banquillo, en un partido en el que la delantera titular estará formada con toda probabilidad por el argentino Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo.

El delantero luso descansó por decisión compartida con Sarri el pasado sábado y regresa decidido a mejorar su cuenta goleadora, tras anotar cuatro goles en siete partidos.