Maurizio Sarri: "Cristiano y Dybala marcan la diferencia, este ‘scudetto’ es su mérito"

Maurizio Sarri, técnico del Juventus, aseguró que "gran parte del mérito" del noveno título liguero consecutivo conquistado este domingo es del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala, porque "marcan la diferencia".

"Cristiano y Dybala marcan la diferencia. El Scudetto es su mérito en gran parte. Pero tenemos a una gran directiva, tenemos a un presidente que está cerca siempre, sobre todo en las derrotas. El club aquí es un elemento importante", afirmó Sarri al acabar el partido liguero ganado contra el Sampdoria, que certificó el título.

Leonardo Bonucci sobre la racha ganadora de la Juventus: "Este es el título más lindo"

En el encuentro, Dybala tuvo que retirarse a los 40 minutos por unos problemas musculares y Sarri reconoció que "la sensación" es que hay una lesión en el abductor.

Para el técnico juventino, fue el primer título italiano: "Es particular, ganar es difícil y este es un equipo que lleva 80 años ganando. Cada año es más complicado. Asumir cosas en el deporte es uno de los errores más grandes. Fue una Serie A particular, larguísima, durísima. La ganamos con dos jornadas de antelación y es un gran mérito del grupo. Tras ocho años no era fácil".