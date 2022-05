Milan se enfrenta a Atalanta y de ganar dejaría sentenciado su título en la Serie A de Italia

El Milán afronta la penúltima jornada del campeonato italiano como líder de la tabla y con la posibilidad de dejar casi sentenciado su 19ª 'Scudetto' si logra un buen resultado el domingo en San Siro contra el Atalanta (11 de la mañana hora colombiana).

Los 'Rossoneri' sufrieron una goleada por 5-0 contra este mismo rival en 2019, un golpe que sirvió finalmente para que el club lombardo se despertara. Desde entonces, la situación ha cambiado, y el Milán vuelve a ser un equipo competitivo.

Publicidad

Los jugadores de Stefano Pioli mantienen dos puntos de ventaja y la diferencia particular ganada contra el Inter de Milán (2º, 78 puntos), y necesitan cuatro puntos en las últimas dos jornadas para asegurar el título.

Pero podrían ser ya coronados campeones de Italia si el domingo ganan al Atalanta (8º) y el Inter no logra más tarde (1:45 p.m.) la victoria en Cagliari (18º), o si los 'rossoneri' empatan pero sus vecinos pierden.

Si no, habrá que esperar a la última jornada el 22 de mayo para conocer el desenlace de esta temporada italiana en suspense, con la visita del Milán al Sassuolo (11º) y el Inter-Sampdoria en el Giuseppe Meazza.

En la parte más baja de la clasificación, la jornada podría ratificar la vuelta 'express' a la Serie B del Venezia, colista que visita a la Roma (6º) el sábado (1:45 p.m.), y validar la permanencia de la Salernitana (17º), que visita Empoli (14º) horas antes (8:00 a.m.).

Publicidad

Será una jornada de despedidas, en primer lugar para el capitán de la Juventus Giorgio Chiellini, en su último partido en Turín el lunes contra la Lazio (5º), y también para Lorenzo Insigne, capitán del Nápoles (3º) que jugará el domingo (8:00 a.m.) su último partido en el estadio Diego Maradona contra el Génova (19º).

- Programa de la 37ª jornada de campeonato de Italia de fútbol (en horario de Colombia):

Sábado 14 de mayo:

(8:00 a.m) Empoli - Salernitana

(11:00 a.m.) Hellas Verona - Torino

(11:00 a.m.) Udinese - Spezia

(1:45 p.m.) Roma - Unione Venezia

Publicidad

Domingo 15 de mayo:

(5:30 a.m.) Bolonia - Sassuolo

(8:00 a-m.) Nápoles - Génova

(11:00 a.m.) Milan - Atalanta

(1:45 p.m.) Cagliari - Inter

Lunes 16 de mayo:

(11:30 a.m.) Sampdoria - Fiorentina

(1:45 p.m.) Juventus - Lazio