Moise Kean, contundente sobre el 'peso' de ser el sustituto de Cristiano Ronaldo en Juventus

El internacional italiano Moise Kean, delantero del Juventus, aseguró este jueves que no siente "ningún peso" por haber sido fichado para reemplazar al portugués Cristiano Ronaldo tras la salida del luso hacia el Manchester United.

"No, (no siento) ningún peso. Estoy aquí para echar una mano al equipo, porque es el club en el que crecí y en el que viví buenos momentos. Estoy aquí para jugar, no siento ningún peso. Lo que más siento es la responsabilidad que requiere llevar la camiseta del Juventus", afirmó Kean en su rueda de prensa de presentación.

Nacido en Vercelli en 2000, de origen marfileño, Kean regresó en la última sesión de mercado al Juventus procedente del Everton, tras debutar en el conjunto turinés en 2016, con tan solo 16 años.

El Juventus le vendió al Everton en 2019 por 27,5 millones de euros y, para volver a ficharle, aceptó pagar 34 millones de euros al club inglés.

"Siempre llevé al Juventus en el corazón y llevar esta camiseta siempre es una emoción. En cuanto tuve la oportunidad de regresar, lo hice", dijo el delantero.

Tras salir del Juventus, Kean jugó en el Everton y en el París Saint Germain, acumulando experiencias que, asegura, le convirtieron en mejor futbolista.

Publicidad

"Me siento afortunado. Con mi edad (21 años) he tenido la suerte de conocer muchos campeonatos, como el inglés y el francés. Regreso con mucha experiencia y eso me ayuda. Estoy listo para dar el máximo por el equipo", destacó.