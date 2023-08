José Mourinho y el no contar con Paulo Dybala por amarillas: "El mundo del fútbol va con retraso"

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, condenó este sábado el hecho de que no pueda contar ni con el argentino Paulo Dybala ni con el italiano Lorenzo Pellegrini, sancionados todavía de la temporada pasada por acumulación de tarjetas amarillas.

"Ante el Salernitana será un partido difícil. Echaremos de menos a Pellegrini y Dybala, pero es inútil repetirlo. El mundo del fútbol a veces me sorprende porque va con muchos años de retraso: empezar una competición donde el objetivo es llegar lo más alto posible teniendo jugadores sancionados por acumulación de tarjetas de la temporada pasada me parece anticuado", expresó en rueda de prensa.

El técnico ponderó también la situación de su equipo, al que le falta un nueve tras la lesión del inglés Tammy Abraham y que no se fichara, al menos por ahora, a nadie en una posición en la que solo está el italiano Andrea Belloti, que la temporada pasada no anotó en el campeonato doméstico.

"Todos conocemos la situación del delantero. Para mí venir aquí llorando no vale la pena ya que perdimos a Tammy a principios de junio y todavía no hemos hecho nada para compensar esta situación", apuntó.

"El director y el club están haciendo todo lo posible. Le pido a nuestra afición que mañana juegue de delantero, los necesitamos", añadió.

Donde sí se ha reforzado el Roma es en el centro del campo, tras la marcha del serbio Nemanja Matic al Rennes francés, con la llegada del argentino Leandro Paredes y del luso Renato Sanches.

"Estoy muy contento con Paredes, es un jugador que me gusta desde hace mucho tiempo. El año pasado no hizo una buena temporada, aparte del hecho de que salió campeón del mundo, pero como jugador de la 'Juve' no tuvo una gran temporada", valoró el setubalense.

"Ha tenido una pretemporada inexistente (Paredes), trabajando en un grupo reducido, pero ha llegado de forma positiva, sobre todo a nivel mental. Empezará desde el banquillo, pero nos podrá echar una mano. No tiene muchos minutos, pero tiene calidad", destacó.

Mourinho, además, elogió al español Diego Llorente, que este año volverá a formar parte de la plantilla 'giallorossa': "con Llorente entendimos el año pasado que podía jugar a nuestro nivel", dijo el técnico.

El Roma comenzará este domingo su campaña de Serie A ante el Salernitana en un Estadio Olímpico que, siguiendo la tónica de la temporada pasada, volverá a estar completamente lleno.