"No me han regalado el carnet, ni el título de entrenador": Gatusso

Desde este martes el famoso exfutbolista asumió como entrenador del Milan y dirigió su primera práctica. Además, tuvo un contacto con la prensa y aclaró que se ha preparado para asumir tamaño reto.

Gennaro Gattuso marcó una historia dentro de los terrenos de juego como futbolista, defendiendo los colores de Milan y de la Selección de Italia.

Ya como entrenador y a sus 39 años, Gattusso quiere escribir páginas de gloria como las que vivió durante casi dos décadas.

Ahora y en medio de una crisis deportiva que lo tiene en la séptima posición de la Liga de Italia, el otrora corajudo volante asumió la dirección técnica del Milan.

"Es un día importante. Tengo una grandísima responsabilidad. Dirijo a una plantilla con 16 nacionalidades y 21 años de edad media que puede hacer más", indicó Gatusso en su presentación oficial.

El nuevo entrenador de los 'rossoneri' también dejó en claro que se ha preparado y que no es ningún 'pintado en la pared'.

"Yo he dirigido más de 100 partidos en diferentes campeonatos y parece que soy un novato. Hablar del Gattuso entrenador como del Gattuso jugador es reducirlo todo. No podemos hablar sólo de lucha y corazón. He estado en Coverciano, no me han regalado el carnet. He estudiado, he viajado", indicó el italiano.

Gattuss dirigió a equipos como Sion, de Suiza; Palermo, Creta y Pisa, de Italia, y recientemente estaba a cargo del equipo primavera del Milan.