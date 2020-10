Paulo Dybala, sin minutos de juego y una posible discusión con el director deportivo de Juventus

Paulo Dybala es tema en Italia luego de que no tuviera ni un solo minuto en cancha en el empate 1-1 de Juventus contra el humilde Crotone, el sábado.

Un jugador del Sochaux mordió al portero del Valenciennes, en la segunda división en Francia

De hecho, ‘TuttoSport’ afirma que tras el encuentro, la ‘joya’ se mostró molesto y le recriminó al director deportivo del club, a Fabio Paratici.

Más tarde, Dybala le dio ‘me gusta’ a un Tweet de una periodista italiana, quien escribió que si no lo iban a tener en cuenta para que lo convocaban, pero horas después quitó su like.

"James Rodríguez volvió a sonreír gracias a la confianza de Ancelotti, la misma que le negó Zidane"

En la rueda de prensa le preguntaron a Andrea Pirlo porque el argentino no tuvo minutos, a pesar de que en ataque no estaba bien la Juventus, a lo que el técnico señaló que fue porque no pudo entrenar bien el viernes.