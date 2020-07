¿Philippe Coutinho será compañero de David Ospina? Rumores de una posible llegada al Nápoles

Philippe Coutinho no tiene definido dónde jugará la próxima temporada, ya que pertenece al Barcelona, pero quieren venderlo. Además, no pudo consolidarse en el Bayern Múnich, de Alemania, y decidieron no comprarlo. Las opciones siempre están y en Italia sería su nuevo destino.

El talentoso futbolista brasileño ha estado en Nápoles, junto a su amigo Allan, quien milita en el club de la Serie A, algo que despertó más los rumores de una llegada a ese equipo.

“El motivo principal es que se le ha visto junto a su compatriota, y jugador del Nápoles, Allan Marques Loureiro por la ciudad italiana. La presencia de Coutinho en Nápoles ha hecho que algunos italianos especulen con la posibilidad de que Coutinho regrese a la Serie A, donde ya tuvo una experiencia como jugador del Inter”; escriben en ‘Sport’.

Así las cosas, de darse este fichaje, Coutinho podría convertirse en compañero del arquero colombiano David Ospina, con buen presente en el club napolitano.

