Polémica en Italia: el Inter le quitó el brazalete de capitán a Mauro Icardi

El equipo 'Nerazzurri' se encuentra en un conflicto con el delantero argentino relacionado a su renovación, por lo que decidió darle la cinta al portero Samir Handanovic.

El Inter de Milán quitó este miércoles el brazalete de capitán a Mauro Icardi, quien no ha llegado a un acuerdo con el club con respecto a su posible renovación de contra. Por ello, anunció que hasta el momento desempeñaba el delantero rosarino en el equipo pasará al guardameta esloveno Samir Handanovic.

"El club comunica que el nuevo capitán del equipo es Samir Handanovic", reza el tajante y escueto mensaje del Inter publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Publicidad

Icardi, que tiene un contrato en vigor hasta 2021. A pesar de eso, entró en las últimas semanas en una tormenta por su posible prolongación en la que está involucrada también su mujer y representante, Wanda Nara, y los directivos del club milanés.

De acuerdo a información entregada por algunos sectores de la prensa italiana, el atacante estaría pensando en no renovar su vínculo con la escuadra 'Nerazzurri' para faciltiar un posible traspaso al Real Madrid.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) February 13, 2019

Vea también: El ‘señor récord’: Iker Casillas hizo historia al jugar su 19 fase de octavos en Champions League

Publicidad

Por su parte, Wanda Nara no ha escondido su disguto con la directiva del Inter al manifestar que siente que no se ha protegido lo suficiente al goleador quien no pasa por un buen momento deportivo: solo ha anotado 3 goles en sus últimos 10 partidos sumando todas las competencias.

"Me gustaría que Mauro fuera más tutelado por el equipo. No se entiende si estas maldades (sobre Icardi) vienen de fuera o de dentro del equipo", declaró el pasado domingo Wanda Nara, que participa habitualmente en un programa deportivo de "Mediaset".

Las tensiones entre las dos partes por la renovación de contrato hasta fueron comentadas por el técnico Luciano Spalletti, que expresó recientemente el deseo de que la situación de Icardi se arregle lo antes posible, ya que, en su opinión, está afectando al jugador y al resto de la plantilla.

Publicidad

Lea también: Robert Lewandowski y David Alaba se deshicieron en elogios para James Rodríguez

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Icardi, el Inter decidió quitarle el brazalete de capitán a partir del próximo compromiso, programado este jueves contra el Rapid Viena en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

El rosarino no marca en la Serie A desde el 15 de diciembre contra el Udinese y su mal momento de forma ha tenido un impacto negativo los resultados del Inter.