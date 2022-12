Radja Nainggolan: "Robé comida, cositas, cuando tenía hambre y no podía pagar"

El jugador de la Roma de Italia, protagonista en la Champions, hizo unas revelaciones relacionadas con los duros momentos que vivió antes de encontrar al fútbol como escape y solución a sus problemas.

Radja Nainggolan es uno de los jugadores importantes de la Roma, de Italia, que en la presente temporada se encuentra disputando las semifinales de la Champions y cuya prueba siguiente es enfrentar a Liverpool, en el partido de ida de este miércoles.

Más allá del presente, el volante belga, de 29 años, hizo algunas confesiones en entrevista con 'Times' y que también publicó en las últimas horas el diario español 'Mundo Deportivo'.

Lea acá: Mohamed Salah fue escogido como el mejor jugador del año, por la prensa inglesa

“Solo estaba mi madre (que falleció hace unos años) y fue difícil para ella, trabajó duro y tenía tres trabajos para pagar las facturas. Ha sido difícil crecer en estas condiciones. Crecí en la calle", expresó de entrada Nainggolan.

Además, indicó que "teníamos una casa, pero siempre estaba en la calle hasta tarde. No estaba centrado en los estudios. Cometí algunos errores. Robé comida, cositas, cuando tenía hambre. No podía pagar nada. No fue un gran momento”.

Lea acá: Di María habló de su futuro en PSG: “el club necesita traer jugadores, y para eso, debe vender otros”

Publicidad

Por ahora y pese a la vitrina que significa la Champions, Nainggolan no se afana por algunos rumores que lo ubican en Inglaterra.

“Ahora solo pienso en Roma. Escribieron sobre mí todos los días durante diez años, pero todavía estoy aquí. Que hablen, estoy bien aquí y tengo todo lo que necesito. Mi familia vive bien", finalizó el futbolista de los romanos.