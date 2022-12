Romelu Lukaku: "En enero estuvimos en Inter enfermos 23 de los 25 jugadores, eso es extraño"

El delantero del equipo italiano hizo dicha afirmación, queriendo dar a entender que ellos se contagiaron del virus en forma anticipada y contó detalles de lo sucedido con sus compañeros.

Italia ha sido uno de los países en el mundo con mayor afectación por la irrupción del coronavirus, con más de 180 mil contagiados y más de 24 mil personas fallecidas.

Y este martes, Romelu Lukaku, uno de de los jugadores estelares de la Serie A, entregó unas declaraciones particulares de lo sucedido en el Inter de Milan y mucho antes de que se diera la propagación de la pandemia.

“Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari de Radja Nainggolan (el 26 de enero, por la Fecha 21 de la Serie A -igualaron 1 a 1-) y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuve que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya”, afirmó el atacante en una entrevista con la presentadora Kat Kerkhofs.

“Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama”, finalizó el futbolista belga.