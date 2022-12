Rumores que preocupan en el Milan: Zlatan Ibrahimovic no renovaría y no descartaría retirarse Rumores que preocupan en el Milan: Zlatan Ibrahimovic no renovaría y no descartaría retirarse. El reconocido delantero sueco finaliza su contrato con el equipo ‘Rossoneri’, el 30 de junio del presente año, y no tiene pensando continuar.