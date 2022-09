¡Se salió de casillas! José Mourinho, técnico de la Roma, invadió la cancha y salió expulsado

El pasado domingo 18 de septiembre la Roma recibió al Atalanta en el marco de la fecha siete de la Serie A . El conjunto de Bérgamo, en el que tuvo minutos el delantero tomasino Luis Fernando Muriel, venció por 0-1 a la 'loba', con gol del defensa italiano, Giorgino Scalvini, al minuto 35.

No obstante, toda la atención se la llevó el técnico de la Roma, José Mourinho , ya que en la segunda mitad del encuentro, cuando transcurría el minuto 57, el entrenador luso se salió de casillas y decidió entrar al terreno de juego a reclamarle al árbitro ciertas decisiones, las cuales el timonel claramente no concordaba.

Inmediatamente, Daniele Chiffi, juez central de partido, le sacó la tarjeta roja al director técnico, que siguió protestando airadamente al árbitro. Finalmente, unos colaboradores de la Roma llevaron a Mourinho hasta el camerino local.

La reacción del exentrenador del Real Madrid fue tan desmesurada que incluso podría recibir, no una, sino varias fechas de sanción en los próximos días por parte del comité de disciplina de la Serie A.

Este es el momento:

¡EXPLOTÓ MOURINHO! El DT de la Roma se sacó por una decisión del árbitro, vio la roja ¡Y NO LO PODÍAN FRENAR!



📺 Mirá #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/6ty8Fi8I6Z — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2022

¿En el partido Roma vs Atalanta participó algún colombiano?

Sí, Luis Fernando Muriel , atacante de la Selección Colombia jugó todo el segundo tiempo del encuentro, tras ingresar por el danés, Rasmus Winther, no obstante el jugador nacido en Santo Tomas, Atlántico no tuvo su mejor desempeño, según el portal ‘Sofa Score’ Muriel obtuvo una clasificación de 6.3/10.. El delantero no tuvo un peso relevante en el frente de ataque ya que no logró disparar ni una vez con dirección al arco y solamente pudo realizar 10 pases acertados a lo largo de su participación dentro del terreno de juego.

¿Cómo va la ‘capitolina’ en la liga local?

Actualmente el conjunto ‘rojiamarillo’ está ubicado en la sexta casilla de la Seria A con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

¿Cuándo será el próximo partido de ‘la magnífica’