"Siempre he admirado a Ronaldinho", la confesión del argentino Dybala

El astro de Juventus concedió una extensa entrevista y no ocultó nada. Habló de sus gustos futbolísticos y también de su transparencia para jugar al fútbol.

Paulo Dybala es uno de los futbolistas jóvenes de mayor proyección e importancia en el fútbol mundial. Su calidad es indiscutible y su importancia en Juventus, campeón de Italia y finalista de la Champions, crece día a día.

El argentino es figura y por eso es objetivo de la prensa internacional. Este domingo, Dybala concedió una entrevista reproducida por el diario 'El País', de España, y se mostró auténtico y sincero.

Así no tuvo inconveniente en afirmar, pese a ser argentino, que "siempre he admirado a Ronaldinho, la idea de que el juego sea magia y no sufrimiento. Me gusta su soltura, la forma en que se divierte con el balón".

También dejó en evidencia que su estilo en la cancha va de la mano con el juego limpio. "No me tiro en el área, no busco el penalti, no me gustan los jugadores malintencionados. ¿Qué hay de malo intentar ser decente?", afirmó el crack de la 'Juve'.

Dybala, a la par, se refirió a su evolución, a los sacrificios que tuvo que hacer para mejorar. "Soy zurdo, hasta me lavo los dientes con la izquierda. Entonces. cogía un bolígrafo, intentaba escribir, pero con el pie derecho. Practicaba como un loco", agregó el buen Dybala.