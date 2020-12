Udinese vs. Atalanta, no se jugó por intensa lluvia en Udine: el terreno de juego se inundó

🌧️ Calcio d’inizio posticipato alla Dacia Arena. Arbitro e capitani faranno un secondo sopralluogo alle 15:30.

⏳ Kick-off delayed. The referee and both captains will have a second pitch inspection at 15:30.

⠀#UdineseAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/NAFqRNyD6z