Un jugador de la Juventus confesó que el club le pide no ser duro con Cristiano en los entrenos

Aunque la Juventus tiene un plantel con jugadores de clase mundial, para nadie es un secreto que el gran referente y el que marca la diferencia dentro del terreno de juego es Cristiano Ronaldo . Así lo demuestra institución y sus decisiones un tanto curiosas para con sus jugadores defensivos.

El mediocampista belga Daouda Peeters, confesó que desde el club les piden que no le hagan duras entrenadas a Cristiano durante los entrenamientos.

“En los entrenamientos, el cuerpo técnico nos dice que tengamos cuidado cuando nos enfrentamos con Ronaldo... ¡porque representa un gran capital para el club!", dijo el futbolista de 21 años al medio de su país 'RTBF'.

Aún así, Peeters admite que en ocasiones es difícil cumplir a cabalidad con esa petición, ya que para un joven como él, es importante demostrarle su potencial al entrenador Andrea Pirlo, más aún cuando el delantero a parar es una estrella mundial como Cristiano Ronaldo.

“Como joven, no siempre es fácil porque también quieres lucirte, pero debes tener cuidado”.

El nacido en Guinea, pero con nacionalidad de Bélgica, desmintió las versiones que afirman que Cristiano Ronaldo es un jugador arrogante y antipático, y dijo que todo lo contrario, es uno de los más amables dentro del plantel.

“Nos conocimos en el gimnasio. Cristiano estaba ocupado en una máquina, me saludó directamente y me hizo preguntas sobre Bélgica y Guinea. Se dice que es un arrogante, pero no en absoluto: es un gran trabajador como todos los jugadores del equipo, nadie es la estrella”, concluyó Daouda Peeters.