“Voy a seguir, no se dónde, pero voy a continuar”: Francesco Totti

El emblemático capitán de la Roma se despidió este domingo del estadio Olímpico, pero en un evento posterior reveló que piensa extender su carrera como futbolista.

Este domingo el mundo entero se emocionó con la hermosa despedido de Francesco Totti en el Olímpico de Roma. Sin embargo, en las últimas horas ha salido a la luz pública un video que revela al excapitán romano diciendo que no da por terminada su carrera.

“En la carta que leí ante la hinchada hace falta un pedazo, no he terminado. El próximo año voy a seguir, el dónde no lo sabe nadie, pero voy a continuar”, dice Totti en el restaurante La villetta.