"Voy un poco borracho": Radja Nainggolan en un video en su cuenta de Instagram

El volante de la Roma subió un en vivo en donde se mostraba tomando y fumando en las festividades de fin de año, acaparando la portada de los medios italianos.

Radja Nainggolan subió en su cuenta personal de Instagram un video en donde estaba tomando, fumando y tirando juegos pirotécnicos en la celebración del fin de año.

Lea también: Brasileño Gabriel Jesus podría estar fuera de las canchas por tres meses

"Me cago en Dios, voy un poco borracho", fueron algunas palabras que dijo el volante de la Roma en su transmisión en vivo, las cuales causaron indignación en algunos aficionados.

El jugador belga se manifestó en contra de los periodistas en su cuenta de Twitter, donde aseguró que. "Hasta en fin de año piensan en hacer noticias, feliz año a todos menos a ellos... busquen una vida", sentenció el jugador.

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) January 1, 2018

Según informó el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ el jugador se reunió con los dirigentes de la Roma y ofreció un comunicado en su cuenta de Instagram pidiendo disculpas por lo sucedido.

"Lo siento por lo ocurrido esta noche. Saben que me gusta estar bien con amigos y que amo festejar, pero la pasada noche fui un poco más allá: la veía como una velada particular en la que uno puede desmadrarse un poco, pero no pretendía dar un ejemplo negativo. Por esto pido disculpas por mis palabras y mi comportamiento. Siempre forza Roma", finalizó el jugador.

El medio de la @OfficialASRoma , Radja Nainggolan, inició el año en medio de una polémica después de que se grabara fumando, tomando y diciendo improperios durante una fiesta. pic.twitter.com/kLMzvjWfXE — CANCHA (@reformacancha) 1 de enero de 2018