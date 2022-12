¡Vuelve al ruedo el goleador! Mauro Icardí volvió a entrenarse con el Inter de Milán

El delantero argentino volvió este martes a trabajar con el grupo, luego de estar al margen después de un período de polémicas con el club, por su renovación de contrato y la pérdida de la capitanía del equipo.

Icardi, que no trabajaba junto al resto de sus compañeros desde el pasado 13 de febrero, participó este martes en la sesión de entrenamiento dirigida por el técnico Luciano Spalletti, según se aprecia en un vídeo publicado por el Inter en página web.

El rosarino se quedó al margen del equipo durante un mes y medio en plena polémica con el club, que, fastidiado por la actitud del jugador y por las declaraciones de su mujer y representante, Wanda Nara, decidió tomar una posición fuerte para "preservar el bien de la plantilla".

En este período, Icardi nunca entró, según muchos medios por su propia decisión, en una lista de Spalletti y en las últimas semanas ni siquiera acudió a San Siro para seguir desde cerca los partidos de su equipo.

La razón oficial de la baja del argentino fue un problema de rodilla, aunque la tensión con el club y el fastidio por perder importancia dentro del vestuario nunca fueron ocultados ni por el futbolista ni por Wanda Nara.

Una "guerra fría" con el Inter que llegó a su cumbre el pasado 28 de febrero, cuando "Maurito" publicó en sus redes sociales una carta abierta a su club para lamentar un trato en su opinión inadecuado.

"No sé si en estos momentos hay amor y respeto para el Inter y para mí por parte de algunos directivos que toman las decisiones. No sé si hay voluntad de resolver las cosas para el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas, buenas y malas. Y por amor se puede aguantar todo. Pero no tiene que faltar el respeto", escribió el argentino.

"Estos son mis valores, los valores por los que siempre luché en mi historia, en el Inter y con el Inter", agregó.

La polémica entre Icardi y el cuadro milanés provocó una larga serie de especulaciones en Italia y en Europa sobre el futuro del argentino, que no disputa un partido oficial desde el Parma-Inter del pasado 9 de febrero.

Hasta este momento, el rosarino lleva 9 goles en la Serie A italiana (Primera División) y no marcaba tan poco desde el curso 2013-2014, su primera campaña vivida en el Inter.

Tras un mes y medio de tensión, Icardi volvió este martes a trabajar junto al resto de sus compañeros y podría regresar el sábado a una convocatoria de Spalletti, para enfrentarse el domingo al Lazio en la vigésima novena jornada de la Serie A.