Vuelve y juega: en Italia aseguran de nuevo que Paulo Dybala podría salir de la Juventus

En los últimos mercados de transferencias se ha especulado con fuerza acerca de una posible salida de Paulo Dybala de la Juventus y abierto el periodo de invierno, en Italia le vuelven a abrir la puerta de salida al delantero argentino.

Juventus, sin Juan Guillermo Cuadrado por expulsión, confirmó sus titulares contra Udinese

Según el portal 'Tuttosport', la 'Vecchia Signora' estaría dispuesta a vender a la 'Joya' en caso de no llegar a un acuerdo por la renovación del contrato del atacante, que vence a mediados de 2022.

El mismo sitio web continúa diciendo que la última vez que las partes se sentaron a negociar fue en 2019, sin alcanzar un acercamiento. Ahora, la Juventus no tendría problemas en volver a negociar con Dybala pero esta vez sin darle muchas largas, puesto a que solo le ofrecerían un aumento de algo más de 2 millones de euros, que sumados a los 7 que gana actualmente, pasaría a ser junto a Matthijs De Ligt, el segundo jugador mejor pago de la Juventus.

Fin de semana gris para Jorman Campuzano: ahora sufrió una lesión y es duda para Copa Libertadores

'Tuttosport' concluye afirmando que en caso de que Paulo Dybala no acepte el ofrecimiento, la 'Juve' daría por terminadas las negociaciones y no vería problema en darle salida en el mercado de transferencias de verano o incluso, no se descarta que puedan haber movimientos en el presente periodo si se presenta una oferta tentadora.