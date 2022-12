No, gracias.

Ayron del Valle: “Lo de la altura está en la cabeza, no estamos confiados y hay que estar atentos” Ayron del Valle analizó lo que será el partido de este jueves, desde las 5:15 p.m., de Millonarios frente a Always Ready, de Bolivia. El goleador sabe que el 2-0 del duelo de ida es un buen resultado, pero no pueden conformarse con eso.