Bajo la lupa: Así llegan Santa Fe y Millonarios al clásico por Copa Suramericana

‘Cardenales’ y embajadores’ buscarán un tiquete a los cuartos de final del torneo internacional de la Conmebol. Este martes, a las 7:45 p.m., se juega el partido de ida en El Campín.

Este martes, Santa Fe y Millonarios se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino, ahora en la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana. Los rojos oficiarán como locales en el primer partido de este martes.

Publicidad

Este será el primer encuentro entre los dos equipos capitalinos en un torneo internacional desde 1976, cuando se enfrentaron en dos oportunidades en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así llega Santa Fe y Millonarios a los octavos de final de Copa Suramericana:

El presente:

Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti son séptimos en la Liga Águila-II con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y una derrota. Los rojos han anotado 12 goles y han recibido 5.

Por su parte, los ‘embajadores’ se encuentran en la décima casilla con 14 puntos, tras tres victorias, cinco empates y dos derrotas. Los azules han anotado 13 goles y han recibido 10.

Publicidad

Además, ambos equipos disputan los cuartos de final de la Copa Águila.

Participe: Encuesta: ¿Qué equipo llega mejor en lo futbolístico al clásico bogotano de Copa Suramericana?

Publicidad

Rendimiento:

Estos son los números de ambos equipos en la Liga Águila-II:





Ruta a Octavos de Suramericana:

Ambos equipos clasificaron al torneo internacional, luego de quedar terceros en sus respectivos grupos en la Copa Libertadores.

Publicidad

En la ronda anterior, Millonarios goleó 5-1, en el global, a General Díaz, de Paraguay. En Asunción, los dirigidos por Miguel Ángel Russo empataron 1-1 y en la vuelta, en El Campín, ganaron 4-0 con anotaciones de Gabriel Hauche, Roberto Ovelar, Ayron del Valle y Macalister Silva.

Mientras que los ‘cardenales’ eliminaron a Rampla Juniors, de Uruguay, tras ganar 2-0 en el global. En Montevideo, en la ida, ambas escuadras empataron 0-0 y en la vuelta el triunfo fue rojo con doblete de Carlos Henao.

Publicidad

Altas y Bajas:

Independiente Santa Fe no podrá contar con Wilson Morelo, quien fue expulsado en el encuentro frente a los uruguayos, Carmelo Valencia, que no pudo ser inscrito, y Leandro Castellanos, Carlos Mario Arboleda y José Moya por lesión.

Millonarios, por su parte, no podrá contar con Jhon Duque y César Carrillo, se encuentran en proceso de recuperación y no estarán en el clásico capitalino. No obstante, los azules recuperaron a David Silva y Matías de los Santos.

Vea acá: José Néstor Pékerman rechazó la propuesta de Argentinos Juniors

Historial:

El más reciente enfrentamiento entre ambas escuadras ocurrió el 6 de mayo del presente año por la última fecha del ‘todos contra todos‘ de la Liga Águila-I. El ‘primer campeón’ se quedó con la victoria 1-0 con anotación de José Moya, sobre los 10 minutos.

Publicidad

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en una llave de 'ida y vuelta’ fue en la final de la Liga Águila 2017-II. Los azules ganaron la llave 3-2 y se quedaron con el título. Matías de los Santos, Andrés Felipe Cadavid y Henry Rojas anotaron para Millonarios. Wilson Morelo anotó los dos goles para Santa Fe.

En total, ‘cardenales’ y ‘embajadores’ se han enfrentado en 312 ocasiones con un saldo de 120 victorias azules y 85 rojas. Además, se han presentado 107 empates.

Publicidad

Encuentro Internacional:

La única vez que ambos equipos se enfrentaron por un torneo internacional ocurrió en la Copa Libertadores de 1976. En el primer partido, los ‘cardenales’ fueron locales y empataron 1-1 con anotaciones de Carlos Alberto Pandolfi, para Santa Fe, y Javier ‘El Toro’ Tamayo, para Millonarios.

En el segundo partido, donde Millos hizo las veces de local, la victoria fue para los rojos, 0-1 con gol de Juan Carlos Sarnari.

Copa Suramericana:

La mejor participación de Santa Fe ocurrió en 2015, cuando se coronó campeón del certamen y se convirtió en el primer colombiano en alcanzar ‘la otra mitad de la gloria’. Los ‘cardenales’ dejaron en el camino a Emelec, Independiente de Avellaneda, Sportivo Luqueño y vencieron en la final a Huracán, de Argentina.

Las dos mejores participaciones de los azules en el torneo internacional fueron en 2007 y 2012, cuando alcanzaron las semifinales. en 2007, los azules sobrepasaron a Atlético Nacional, Colo Colo y sao Paulo y en 2012 vencieron a Guaraní, Palmeiras y Gremio.

Publicidad

Lea acá: La Champions, Libertadores y Suramericana regresan: estos son los mejores partidos de la semana

Futuro:

El equipo que avance de ronda, se enfrentará en los cuartos de final al ganador de la llave entre Liga de Quito y Deportivo Cali, que hasta el momento va 1-0 a favor de los ecuatorianos.

Publicidad

Ficha Técnica:

Partido de ida:

Santa Fe vs Millonarios

Sabemos que este partido genera miles de emociones. Apuesta ya en RUSHBET.CO, diviértete y gana. Apuesta aquí

Martes 18 de septiembre

7:45 p.m.

Publicidad

Partido de vuelta:

Millonarios vs Santa Fe

Publicidad

Martes 2 de octubre

7:45 p.m.





Publicidad