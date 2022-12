Brasil domina los cuartos de final de la Suramericana: así quedaron las llaves

Hay tres brasileños, dos argentinos, dos paraguayos y uno colombiano. Fluminense vs. Flamengo, Racing vs. Libertad, Nacional vs. Independiente y Junior vs. Sport Recife.

Fluminense de Brasil cerró este jueves el cuadro de los cuartos de final de la Copa Suramericana 2017 al eliminar a Liga de Quito pese a perder por 2-1 con los ecuatorianos, pero haciendo valer su victoria de 1-0 en Rio de Janeiro.

En el estadio Casa Blanca de la capital ecuatoriana, Pedro anotó el gol de la clasificación para el 'Flu' en el minuto 87. La jugada partió desde un tiro de esquina que los 'albos' no pudieron despejar.

Por Liga de Quito marcaron el argentino Hernán Barcos y José Francisco Cevallos, en el 57 y el 60, respectivamente.

Por el pase a las semifinales del torneo, Fluminense, subcampeón de la Suramericana en 2009, un año después de ser finalista de la Copa Libertadores, chocará con Flamengo, que reeditará el añejo clásico de los clubes más populares de Rio de Janeiro.

Los otros partidos de la fase de cuartos de final, prevista entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, son Racing de Argentina frente a Libertad de Paraguay, Nacional de Paraguay e Independiente de Argentina y Junior de Colombia ante Sport Recife de Brasil.