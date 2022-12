Camilo Vargas: ''Todos ven los tres penales, pero yo valoro mucho a mi amigo Pablo Mina''

El arquero del Deportivo Cali fue la figura en la clasificación del conjunto verde en Copa Suramericana, donde atajó tres penaltis en la serie contra Liga de Quito.

El conjunto caleño venció 1-0 al cuadro ecuatoriano en el estadio de Palmaseca, con gol de José Sand, y se vio forzado a definir la llave desde los penaltis, donde ganó 3-1.

Publicidad

Lea acá: Yerry Mina se ve motivado en los entrenamientos de Everton y se espera su debut

Camilo Vargas, arquero del cuadro 'azucarero', habló este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el paso a siguiente ronda del torneo internacional y su destacada actuación en la serie desde el punto blanco.

''Sí, sabíamos con Eduardo Niño que era factible que los penales llegaran por la clase de rival y que sería un partido difícil. Los entrenamos y tratamos de practicarlos en la semana. Gracias a Dios creo que se hicieron bien las cosas'', comentó el golero.

Sobre su técnica en los penaltis, Vargas comentó: ''Yo trato de aguantar al máximo, pero hoy en día los cobradores, como por ejemplo Dayro, no te permiten esperar. Son muchos los factores que se meten en este tipo de cosas. La decisión final es donde Dios lo ilumine a uno.''

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

El colombiano se vio bastante molesto por la ubicación de la pelota al momento de los penaltis ecuatorianos, ante esto explicó: ''Mas que psicología creo que era justicia, en el video se ve que el balón no estaba bien puesto y en ese momento los centímetros hacen mucha diferencia. Solo pedía justicia.''

Publicidad

Para finalizar, Vargas agradeció a su compañero Pablo Mina, quien atajó en el partido de ida: ''Todos se quedan con los tres penales, pero yo valoro mucho a mi amigo Pablo Mina. Yo he estado en su lugar y el momento de su chance él la aprovechó. Si él no hubiese acertado en ese partido no estaríamos hablando de esto hoy.''