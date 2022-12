Clubes brasileños no le traen buenos recuerdos a Junior en la Suramericana

Al equipo barranquillero no le ha ido bien en las fases definitivas, en donde los juegos de ida y vuelta le han costado quedar por fuera del torneo continental.

Este jueves Atlético Junior visitará por el partido de ida de las semifinales de la Copa a Flamengo, de Brasil, que es dirigido por el técnico Reinaldo Rueda, con la ilusión de lograr un resultado favorable que pueda aprovechar en el compromiso de vuelta que se disputará en el estadio Metropolitano.

No obstante, la tarea no será fácil y menos si se tienen en cuenta los antecedentes en donde los ‘Tiburones’ no salen bien librados.

Por los cuartos de final de la Copa Suramericana en 2004, Junior cayó como visitante por 1-0 contra Internacional con anotación de Fernandao. Sin embargo, en el ‘Metro’ el equipo colombiano no pudo darle vuelta a la serie y empató 1-1 con un gol de Martín Arzuaga, mientras que por la visita Edinho se encargó de anotar.

En la edición pasada, en 2016, en la misma ronda, Junior volvió a caer frente a una escuadra brasileña, Chapecoense.

En dicha oportunidad, los ‘rojiblancos’ ganaron en casa por 1-0 en el primer encuentro, gracias a un tanto de Léiner Escalante. Sin embargo, en el duelo de vuelta, los brasileños se impusieron con un categórico 3-0 con goles de Ananías, Gil y Thiego.

Enfrentamientos contra Flamengo…

Frente al equipo de Rio de Janeiro hay un antecedente en la Copa Libertadores en 1984. En ese entonces el campeonato era disputado bajo un formato en donde se medían equipos de un mismo país. En ese entonces a Colombia, con Atlético Junior y América les correspondió enfrentar a Flamengo y Santos, de Brasil.

En dicha oportunidad, Junior cayó en sus dos presentaciones contra el ‘Fla’, por 1-2 en Barranquilla y 3-1 en suelo visitante. Contra Santos los enfrentamientos fueron más parejos, perdiendo por 0-3 en el ‘Metro’, pero ganando como visitante 1-3.

Al final Flamengo se clasificó a la siguiente fase con 11 puntos, mientras que América con siete unidades, Junior con cuatro, y Santos con dos enteros, quedaron eliminados.

En la Libertadores de 2011, Junior integró el grupo dos en donde se encontró con Gremio, al que venció por 2-1 en Barranquilla, pero de visitante cayó por 2-0.

Al final de la fase de grupos avanzó como primero con 13 puntos, seguido de Gremio con 10 unidades.

Finalmente Junior cayó eliminado en octavos contra Jaguares de México.