Dahwling Leudo: “Dimos un paso importante con Sao Paulo, ahora estamos listos para River Plate”

El futbolista colombiano, quien milita en Binacional, charló con GolCaracol.com de lo que fue el histórico triunfo sobre el cuadro brasileño y lo que será el duelo de este miércoles frente a ‘la banda cruzada’.

Dahwling Leudo es uno de los futbolistas colombianos en Binacional, de Perú, equipo que dio de qué hablar en la primera fecha, tras ganarle 2-1 a Sao Paulo, por la Copa Libertadores.

Por esa razón, el mediocampista de nuestro país habló con GolCaracol.com sobre ese histórico triunfo y también de la dura prueba que tendrán contra River Plate, este miércoles, a las 5:15 p.m.

Además, Leudo se refirió de su actualidad en el balompié de Perú, los objetivos individuales y grupales.

Por último, el jugador colombiano habló de su compatriota Johan Arango, quien viene teniendo un buen rendimiento con Binacional, y también de Flabio Torres, actualmente técnico del equipo peruano.

¿Cómo están las horas previas a enfrentar a River Plate, en el Monumental?

“Estamos preparados para enfrentar a un grande como River Plate, lo hemos venido preparando desde que inicio el año. Ya dimos un paso importante que fue ganarle a Sao Paulo, ahora nos toca un reto bastante difícil en El Monumental. Esperamos hacer un buen papel, estamos bien mentalmente y que todo nos salga bien”.

Ellos vienen de un duro golpe en el torneo local, ¿cómo jugar con esa necesidad de triunfo?

“Sabemos que ellos vienen de eso, porque de hecho estaban planeando ganar la Liga Argentina, no se les dio, pero ellos son un equipo grande y voltean la página rápido. Debemos estar concentrados, y no pensando en lo que ya pasó, no dejarnos llevar por lo que ellos vivieron”.

¿Cómo ha sido esa experiencia en el fútbol peruano?

“Bien, la verdad estoy contento, los años que he estado acá en Perú me han tratado bien, en los equipos que he estado me ha ido bien, conozco bien el fútbol de acá, y en Binacional quedamos campeones el año pasado y estoy aprovechando esta linda oportunidad”.

¿Y en Binacional cómo le ha ido?

“Es un equipo joven, con poca trayectoria, pero en ese corto tiempo está haciendo historia, aún no para, ascendió y de una fue a Sudamericana, y luego el año pasado quedó campeón, contra equipos grandes como Alianza Lima, Sporting Cristal. Además, en la primera vez en Libertadores lo estamos haciendo bien”.

¿Qué se dice de la victoria frente a Sao Paulo?

“La verdad nosotros desde que nos enteramos del grupo sabíamos que iban a ser partidos duros, los tres equipos tienen experiencia en torneos internacionales. El reto debemos asumirlo de la misma manera, queremos seguir haciendo historia, nos preparamos no tanto por el club que enfrentamos, sino enfocándonos en lo que podamos hacer nosotros”.

¿Mucha celebración luego del triunfo sobre los brasileños?

“Mire que no, lo tomamos con bastante calma, llegamos contentos al camerino, pero ni nos tomamos foto, porque esto apenas inicia, y no es como comience sino como termine, lo tomamos con mesura. No podemos pensar que le ganamos a Sao Paulo y somos lo mejor, vamos partido tras partido”.

¿Qué me puede decir del técnico Flabio Torres?

“Flabio y el cuerpo técnico vinieron a aportarnos su experiencia, iniciamos bien con ellos, esperamos continuar así con las ideas del ‘profe’”.

¿Sabe cómo se dio la llegada de su compatriota Johan Arango?

“Cuando yo estaba el año pasado el presidente me llamó a preguntarme por Johan, le dije de las características que podía aportarnos, afortundamente pudieron contratarlo y es que él es un extraordinario jugador, nos aporta siempre y eso se vio reflejado, marca la diferencia”.

¿Qué se habla de Johan Arango en Perú, tras sus buenas presentaciones?

“Él tiene unas características de un futbolista que marca la diferencia siempre, admiración total con lo que hace, es una gran persona. Lo de la indisciplina es por el tiempo, la edad, la madurez que el va adquiriendo, esperamos que él siga enfocado en su familia y el trabajo que viene haciendo”.

Por último, ¿cuáles son los objetivos del equipo y de usted en esta temporada?

“Del equipo es pasar de ronda, soñar con ser campeones en Libertadores, y en lo personal es eso también, llegar lo mas lejos posibles y conseguir nuevamente el título del torneo peruano”.