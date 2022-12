No, gracias.

Deportivo Pasto no va más en la Copa Sudamericana 2020, tras caer 1-0 con Huachipato Deportivo Pasto no estará más en la Copa Sudamericana: perdieron 1-0 con Huachipato. ​​​​​​​El equipo nariñense debía ganar en condición de local, ya que en el duelo de ida no lo pudo hacer y fue derrotado 1-0.