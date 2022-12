El colombiano Cristian Dájome vive y quiere hacer historia en Independiente del Valle

El exjugador de Nacional encontró en Ecuador la confianza, continuidad y el ritmo para proyectar su carrera. Ahora sueña con llegar a la final de Copa Sudamerica, de sacar del camino a Corinthians, de Brasil.

Cristian Dájome es uno de los pilares fundamentales en la zona de ataque de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que está siendo protagonista en la Copa Sudamericana, certamen en el que está a 90 minutos de conseguir el cupo a la final.

Cabe recordar que el elenco en el que milita el atacante colombiano le ganó 2-0 a Corinthians, en el duelo de ida de la semifinal, que se jugó en Brasil, y donde el ‘cafetero’ puso una asistencia.

Por esa razón, GolCaracol.com charló con Dájome sobre lo que le dejó ese partido, su actualidad, lo que ha sido su aporte en Independiente del Valle y para lo que está el equipo ecuatoriano en la Copa Sudamericana.

¿Cómo analiza usted lo que fue el partido de ida contra Corinthians?

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de marcar goles y algunas asistencias en este certamen, el duelo en Brasil contra Corinthians fue un partidazo. En lo personal me sentía muy tranquilo antes del partido, sabía que me iba a ir bien porque tenía toda la confianza del mundo, aparte son los partidos que los futbolistas deseamos jugar, lo disfruté. En lo grupal hemos sido un equipo muy unido, nos respaldamos en cada línea, y encontrarlo es difícil y eso nos ha llevado donde estamos ahora”.

Ahora, ¿cómo encarar el duelo de vuelta, teniendo la ventaja?

“Hay que seguir con esa misma actitud, demostrando que estamos para cosas grandes y con la posibilidad de estar en esa final que tanto anhelamos”.

¿Cuál es su objetivo a corto plazo con Independiente del Valle?

“Mi objetivo principal a corto plazo es la final de la Copa Sudamericana y también de la Liga. Quiero hacer historia en este club”.

¿Qué destaca del balompié ecuatoriano?

“El fútbol ecuatoriano es muy físico, aparte que es rápido, por ahí no se juega mucha, la filosofía de este club hace que nosotros juguemos un buen fútbol, y más que los técnicos son españoles, eso nos hace diferentes”.

¿Cuál ha sido el factor principal que lo tiene figurando?

“En Independiente del Valle tengo la oportunidad de jugar casi todos los partidos, de anotar muchos goles que hace mucho no lo hacía, y las mismas asistencias, que eso a uno lo hace crecer. Si me comparo con el nivel que estaba en Colombia, acá estoy mucho mejor y estoy mostrando mi mejor versión. El profe tiene mucha confianza en mí y sabe en qué posición le puedo rendir, me utiliza mucho como extremo por derecha o izquierda, entonces en cualquiera de las dos posiciones lo hago muy bien, aparte con mi trabajo, siendo constante, demostrando para qué me trajeron. En los partidos de Liga he sido pieza fundamental para que el equipo esté en los primeros lugares de la tabla, uno se llena cada vez más de confianza, eso me ha hecho crecer”.

¿Cómo fue su adaptación a Independiente del Valle?

“Ha sido importante, una adaptación la cual ya se me hacía parecida porque tuve mi paso por Bogotá FC y allá hay altura, igual que acá en Quito. No fue tan raro adaptarme, por ahí los primeros días un poco, porque acá hay más, pero siempre he contado con la confianza de mis compañeros y también con la ilusión que yo llegué de hacer historia, eso ha sido más fácil para mí”.

¿En qué momento usted decidió ir a Independiente del Valle?

“Llegaron dos o tres ofertas del fútbol internacional, decidimos que la mejor era esta y creo que tomé una gran decisión, es un gran club, está bien estructurado y humanamente me han tratado muy bien y por eso son los frutos que ahora se ven”.

¿Qué lo motivó a fichar por el equipo ecuatoriano?

“Independiente de la final que perdieron con nosotros, en ese momento yo estaba en Nacional, eso fue algo que me motivó a venir, desde ese momento supe que era un gran club, que son de proyectos serios. Todo eso se está viendo reflejado, este equipo está para cosas grandes”.