“En La Paz, Millonarios se puede llevar una sorpresa, Always Ready es de lo mejor en Bolivia”

Con argumentos y contundencia. Así es como Roberto Acosta, periodista boliviano del portal web ‘Late.com.bo’ y comentarista de ‘Radio Deporte Bolivia’ analiza lo que será el juego de vuelta entre el ‘embajador’ y ‘la banda roja’.

Este jueves, a partir de las 5:15 p.m. (hora Colombia), rodará la pelota en el estadio Hernando Siles, de La Paz, entre Always Ready y Millonarios, equipos que buscarán su paso a segunda ronda de la Copa Sudamericana.

Y es que los capitalinos ya van por encima en la llave 2-0. El resultado significó el primer triunfo de Alberto Gamero con el equipo, sin embargo, en Bolivia piensan que en el Altiplano la historia puede ser diferente.

Por ese motivo en GolCaracol.com hablamos con Roberto Acosta, periodista en Bolivia que entregó sus apreciaciones de cara al juego venidero de ‘la otra mitad de la gloria’.

¿Qué opinan de Millonarios para juego de vuelta?

“Sabemos que es un histórico, que es difícil, por el nombre y más aun sabiendo que en el futbol boliviano nos cuesta todo el doble, cuando viene un equipo como Millonarios, América de Cali sabemos que va a ser difícil. Se maneja la idea que este Always Ready puede hacerle frente, tiene plantilla y tiene con qué jugarle de igual a igual”.

¿Con qué se va a encontrar Millonarios en Bolivia?

Always Ready se llevó a Eduardo Villegas, quien es el técnico más ganador de títulos en Bolivia, fue seleccionador del Bolivia en la Copa América 2019 y él se trajo la base del equipo campeón con San José de Oruro. Acá en La Paz, Javier Sanguinetti, la gran figura del equipo lleva pocos partidos con el nuevo equipo, pero ya se ha integrado muy bien. Nelson Cabrera, un histórico que ha jugado copas internacionales, Marcos Barrera, en el arco esta Carlos Lampe, el arquero de la selección boliviana, Fernando Saucedo y Samuel Galindo; ellos son hombres que seguramente en cualquier momento aparecen en las Eliminatorias vistiendo la camiseta de Bolivia.

David Macalister Silva se lesionó y no estará frente a Always Ready, en la Copa Sudamericana

En Bogotá se vio parte de su fútbol, pero ¿qué más se puede hablar del Always?

Hoy es un fuerte candidato al título en Bolivia, después de muchos años en las categorías inferiores. En su primer año de vuelta a primera clasificó a la Copa Sudamericana fue sido un logro importante. En esta vuelta va a ser un rival difícil para Millonarios. Hoy se presenta como el equipo con los mejores refuerzos del fútbol boliviano.

¿Afecta en algo que no se juegue en El Alto, ciudad natal del Always Ready?

“La Conmebol dijo que tenían que jugar en el Hernando Siles, un poquito más bajito que El Alto. Además, el césped también cambia porque en El Alto es un césped sintético y en el Hernando Siles de La Paz, sí es natural”.

Ayron del Valle: “Lo de la altura está en la cabeza, no estamos confiados y hay que estar atentos”

Con el resultado en Bogotá ¿el partido está en cierta medida definido?

“Sabemos la realidad del futbol boliviano y si a uno en la planilla le sale que el rival es un equipo que hace 30 años no figuraba en el profesionalismo y más si se ganó en la ida, todos pueden creer que es accesible. Pero insisto Always tiene por lo menos cinco jugadores de selección, jugadores de trayectoria, es un equipo muy trabajado, característica de Eduardo Villegas, que repito no es un técnico improvisado, es de lo mejor que tiene el futbol boliviano y se pueden llevar una sorpresa. Por los problemas sociales del año pasado se terminaron jugando casi 70 partidos en un mes ¡una locura! Terminaron fundidos y ahora empezaron un ritmo de un partido cada tres días”.

¿Cuáles son los objetivos de Always Ready en esta Copa Sudamericana?

“Primer objetivo es pasar la primera fase, después llegar lo más lejos posible. Hablé con el vicepresidente del equipo Andrés Costa y tiene metas muy altas, hablaba incluso de llegar a fases finales de Copa Sudamericana, con la inversión que han hecho, es el equipo que mejor se ha reforzado y armando un cuerpo técnico de jerarquía, entonces la vara es alta, la apuesta es alta. En el futbol local tienen el objetivo de ser campeones”.

