Gerardo Pelusso: "Conmebol cree que somos magos para hacer maravillas e ir a Quito"

El entrenador de los 'azucareros' habló con la prensa de Ecuador en la antesala del duelo frente a Liga de Quito, por la Copa Suramericana, y se mostró contrariado por la programación del juego.

"Es una decisión que no comparto para nada de la Conmebol, pone un partido y nosotros no somos magos, nos avisan el viernes al mediodía que tenemos que viajar a Quito para jugar el día miércoles, y después de enfrentar a este gran rival (Millonarios) tenemos que hacer maravillas para llegar a Cali y luego a Quito para jugar por Copa Suramericana”.

Gerardo Pelusso, técnico del Cali, se mostró así con esas declaraciones contrariado y polémico este lunes en una entrevista que le concedió al programa radial 'Área Deportiva', de Ecuador, por la programación del partido de ida frente a Liga de Quito, por los octavos de final de la Copa Suramericana 2018.

“Nosotros tenemos muchos defectos, pero desorganizados no somos, y eso a mí no me gusta, me parece que está muy mal. Quiero que los periodistas revisen si a los equipos brasileños les avisaron a cuatro días que tienen que jugar la semana que viene”, agregó Pelusso en tono vehemente.

En la misma charla, el técnico uruguayo tuvo palabras de elogio para el equipo verde del Valle del Cauca. "Cali es una institución fantástica, es el único club que tiene estadio propio en Colombia".