Héctor Burguez: “Espero que Millonarios saque la casta contra Santa Fe y pueda clasificar”

El exguardameta uruguayo, que se metió en el corazón de los hinchas azules, no solo por sus atajadas sino por el amor que profesó al equipo, habló en exclusiva con GolCaracol.com desde Ecuador, donde trabaja con Barcelona.

Pese a no ganar ningún título con Millonarios, el nombre de Héctor Walter Burguez estará ligado por siempre a la historia azul.

“Me quedé en el club cuando nadie quería venir”, dice el uruguayo, quien disputó 238 encuentros en siete años con los ‘embajadores’ (1997 - 1999 y 2002 - 2005).

El actual entrenador de arqueros del Barcelona integró el equipo que ostenta el récord del mayor invicto en máxima categoría del fútbol colombiano. En 1999, los azules llegaron a 29 fechas sin perder bajo el mando de Jorge Luis Pinto y Luis Augusto ‘Chiqui’ Garcia.

Desde Ecuador, Burguez habló con Gol Caracol.com sobre el encuentro de vuelta entre Millonarios y Santa Fe por los octavos de final de la Copa Suramericana.

¿Cómo ve a Millonarios de cara al partido de vuelta frente a Santa fe por Suramericana?

“Son los partidos que uno sabe que no se pueden perder. Veo una serie pareja, es un partido difícil, nunca es fácil jugar un clásico. Jugar esta fase clasificatoria es una gran oportunidad para cualquier jugador. Siento envidia sana de los muchachos que van a poder jugar este partido, ojalá lo disfruten y puedan darle una alegría a la gente”.

Justamente ante Santa Fe se dio su debut con Millonarios, ¿cómo fue ese primer partido?

“Fue el debut soñado. Jugar mi primer partido en El Campín y que fuera un clásico, me pasaban muchas cosas por mi cabeza porque debía dejar una buena primera impresión para los hinchas. Lo disfruté, salió perfecto, empatamos 1-1 y después en la definición por penales nos quedamos con el clásico. Fue el partido que me marcó”

¿De qué manera puede definir el clásico capitalino?

“Los clásicos son partidos diferentes, la ciudad se parte en dos. Los clásicos no se pueden perder; si no se puede ganar, hay que empatar, pero nunca perder".

¿Había una motivación extra para esta clase de partidos?

"Cuando salíamos a la cancha siempre buscamos que nuestra familia se sintiera bien, pero sobre todo tratamos de representar a todos los hinchas que confiaban en uno y que querían ver a su equipo ganar”.

¿Con cuál jugador de Santa Fe tuvo una rivalidad especial?

“Con Leider Preciado. Había un clásico aparte con él. Era un gran goleador, al que siempre tocaba tenerle cuidado. Fue difícil poder controlarlo porque casi no la tocaba, pero cuando le llegaba el balón la mandaba a guardar. Me daba mucha bronca cuando me marcaba, pero me quedo con la satisfacción de que gané más clásicos de los que perdí”.

¿Qué es lo que más extraña de Millonarios?

“Extraño la gente, extraño la ciudad. Viví mucho tiempo en Bogotá, pase gran tiempo de mi carrera deportiva en Millonarios y me siento identificado con la institución. Extraño El Campín, que es el mejor estadio donde he jugado y donde me he sentido más cómodo. Millonarios siempre está en mi cabeza, está en mi corazón y siempre está el deseo de poder tener otra posibilidad, pero eso el tiempo lo dirá”.

¿Qué le diría a los seguidores de ambos equipos?

“Le mando un abrazo a la hinchada Millonarios y a la gente de Santa Fe también, que disfruten de la fiesta. Cada cual tiene su corazoncito, el mio es azul, y espero que Millonarios pueda sacar la casta y pueda clasificar a los cuartos de final de Suramericana”.