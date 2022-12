No, gracias.

Hubert Bodhert: "Esto es doloroso, pero no me puedo desesperar" De forma sorpresiva, Once Caldas, de Manizales, quedó eliminado de la Copa Suramericana 2019 tras caer 0-2 frente al Santaní paraguayo. Ante la derrota, quedó un sinsabor y una decepción generalizada de parte de los hinchas del blanco.