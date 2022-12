No, gracias.

Jhon Duque: “Propondremos fútbol, no se puede renunciar al ataque, aunque sabemos lo de la altura” Jhon Duque: “Propondremos fútbol, no se puede renunciar al ataque, aunque sabemos lo de la altura”. El mediocampista y capitán de Millonarios analizó lo que será el partido contra Always Ready, por la vuelta de la primera fase de Sudamericana.