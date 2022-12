Jorge Da Silva: “estamos muy dolidos y avergonzados, hicimos un mal partido”

El técnico de América de Cali se mostró dolido luego de perder 0-3 con Defensa y Justicia, en el estadio Pascual Guerrero, y quedar eliminado en primera ronda de la Copa Suramericana.

“En cuanto actitud, en los últimos minutos no tuvimos la respuesta; reglamos los primeros 15 minutos, luego reaccionamos y a partir del segundo gol no tuvimos respuesta futbolística, nos entregamos, eso es lo que me preocupa”, expresó Jorge ‘El Polilla’ Da Silva en la rueda de prensa.

“Estamos muy dolidos y avergonzados, hicimos un mal partido, estamos en un momento muy difícil, en el cual tenemos que estar más unidos que nunca para revertir este momento lo antes posible”, prosiguió el uruguayo.

Respecto a su posible salida del elenco americano, dejó claro que “en ningún momento he pensado en dejar el club, sigo creyendo en el proyecto y en los jugadores. Voy a luchar hasta que me dé cuenta de que es imposible”.

Para el adiestrador de 56 años, al América de Cali le “está faltando carácter, ideas y respuestas, está en nosotros buscar las soluciones”.

Ya por fuera de la Copa Suramericana, el próximo reto de los ‘escarlatas’ es en Liga Águila, visita el jueves de la otra semana a Jaguares, por la octava fecha.

Cabe recordar que América, que tiene 7 puntos y está en la casilla 16, cuenta con dos juegos aplazados.