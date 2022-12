Juan Andrés Carreño: “Me voy con mucho coraje, tengo muchas dudas sobre el VAR”

Con evidente molestia, el presidente de Santa Fe no se quedó callado y opinó sobre la aplicación de la video asistencia arbitral en la anulación de un gol de Arley Rodríguez.

Este martes, en el estadio El Campín se utilizó por primera vez el VAR en Colombia. El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no convalidó un gol al delantero Rodríguez, del cuadro ‘cardenal’.

Pese al malestar por la decisión arbitral, Juan Andrés Carreño, presidente de Santa Fe dijo en entrevista para ‘Fox Sports’: “fuimos muy superiores, creo que no nos merecemos el empate 1-1”.

“Este es un partido que debió terminar 3-1 o 4-1, tenemos equipo para pelear en Cali”, afirmó Carreño en medio de la calentura por el marcador final.

En tono airado discutió sobre la determinación del árbitro Zambrano: “me voy con mucho coraje, porque tengo muchas dudas de la manera cómo se está reglamentando el VAR. Entiendo que son los primeros partidos, pero no entiendo por qué en una decisión, el juez central se la deja al juez del VAR y no verifica. Cuando él ya había convalidado el gol de Arley Rodríguez, por qué él no va y verifica. Las reglas tienen que ser claras”.

El dirigente ‘cardenal’ remató su intervención diciendo: “el juez del partido es el que debe tomar la última decisión, no el juez del VAR”.

