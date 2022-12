Juan Daniel Roa: “Contra Millonarios nos jugamos parte del semestre”

El volante de Santa Fe se refirió a lo que será el duelo frente a los ‘embajadores’, este martes a las 7:45 p.m., por la vuelta de la Copa Suramericana. En el juego de ida empataron 0-0.

El clásico entre Millonarios y Santa Fe, que se disputará este martes en el estadio El Campín, genera mucha expectativa en las dos nóminas, que no pasan por su mejor momento en la liga local.

Juan Daniel Roa, uno de los baluartes de Santa Fe, se refirió a lo que será el duelo por Copa Suramericana y que “es el momento clave, nos jugamos parte del semestre, ese torneo es muy importante y daremos todo para ir en búsqueda de la clasificación, esperamos hacer las cosas bien y que la gente quede satisfecha”.

Sobre el estilo de juego que tuvo el encuentro de ida y el que propondrá el elenco ‘cárdenal’, mencionó que “pienso que el equipo el partido de ida fue muy chocado, mucha falta, no había espacios, es normal, pero en el partido de este martes vamos a complicar a Millonarios y queremos hacer el daño, esperamos clasificar a cuartos de final”, dijo a ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

“Jhon Duque es un gran jugador, aporta en la defensiva y ofensiva, nosotros también tenemos bajas, hay que aprovechar esa lesión que él tiene, nos jugamos un partido importante”, dijo sobre la baja del mediocampista de Millonarios, uno de los baluartes del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Además, se refirió a la polémica que se generó en el duelo contra Once Caldas, por la Copa Águila, en la que Santa Fe quedó eliminado por penaltis, y Roa no cobró desde los 11 pasos.

"Fue decisión mía no patear, no tenía toda la confianza, y estaba cargado de la lesión en la cadera, no estaba en óptimas condiciones, sería algo maravilloso cobrar y eliminar a Millonarios en los penaltis. Estamos preparados, los practicamos, estamos convencidos que podemos conseguir la clasificación”, concluyó.