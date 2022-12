Julio Comesaña: “Me atrevería a decir que este Junior deber ser el mejor de muchas épocas”

El entrenador al mando del equipo barranquillero habló en rueda de prensa luego de la derrota 4-3 en penaltis contra Atlético Paranaense, equipo que se quedó con la Copa Suramericana.

Julio Comesaña se mostró sereno en rueda de prensa y destacó que a pesar de perder la final, el equipo barranquillero lo entregó todo y tuvo una identidad futbolística de admirar.

“Culminada la final hay un ganador que es Paranaense, a quien felicitamos porque triunfo, pero hablando no de penales sino del fútbol, de este Junior no se van a olvidar jamás, quien lo haya visto jugar esta noche, vio una clase de futbol defendiendo y atacando en una plaza complicada, en una cancha difícil, que no estamos acostumbrados a jugar, no hubo quejas”, aseveró el entrenador uruguayo.

Además, Comesaña mencionó que “nosotros debimos resolver el partido incluso antes del penal de Jarlan, me voy con la satisfacción de lo que ha hecho el Junior para llegar hasta acá”

Por otra parte, el timonel del equipo barranquillero destacó que “me atrevería a decir que este Junior debe ser el mejor de muchas épocas”.

Sobre lo que se le viene al elenco ‘tiburón’, este domingo, contra el Medellín en la final de la Liga Águila, dijo que “estamos dolidos, pero quien tengan alguna duda de cómo vamos a ir a Medellín, que esperen y opinen con hechos reales, y no con cosas de la imaginación, estamos tristes, golpeados, pero mañana estaremos metidos otra vez en la otra final”, concluyó Julio Comesaña.

