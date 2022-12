Julio Comesaña, sobre la roja a Teo Gutiérrez: ''Para mí no le toca la cara, Junior va a apelar''

El técnico del equipo barranquillero se mostró molesto luego de la expulsión que sufrió su capitán en el duelo por 'semis' de Copa Suramericana frente a Santa Fe.

La victoria del elenco rojiblanco dejó varias preocupaciones al entrenador uruguayo Julio Comesaña, quien no podrá contar con Teófilo Gutiérrez ni Gabriel Fuentes para la final del torneo internacional por ver la tarjeta roja frente al conjunto 'cardenal'.

Ante la suspensión del delantero, el técnico 'charrúa' no escondió su enfado por la jugada, injusta a su parecer.

''Junior va a apelar, debe apelar. Yo no estaba al lado, pero me pareció un movimiento normal de un delantero. Para mí no le tocó la cara'', dijo Comesaña este domingo ante los medios de comunicación.

Sobre la oportunidad de conseguir dos títulos en un semestre, el estratega se mostró tranquilo y aseguró que deben ir paso a paso.

''Fui campeón como entrenador y jugador. Me interesa ganarlos todos en los que compito, pero no soy coleccionista de títulos, no me quitan el sueño'', agregó.

Para finalizar, Comesaña, quien ha estado ocho veces en el banco técnico del equipo 'tiburón', se refirió a todo lo logrado en el equipo barranquillero.

''En Junior he hecho cosas mucho mejores que haber quedado campeón y eso a mí me satisface'', puntualizó.