“Ladrones, nos robaron”: el reclamo airado del DT de Defensa y Justicia, al árbitro Raphael Claus

Sebastián Beccacece mostró su disgusto y señaló a la terna arbitral sobre las polémicas decisiones que tomaron con el uso del VAR, donde les anularon un gol durante el encuentro frente a Junior.

Tras el encuentro en el que Defensa y Justicia venció 3-1 al Junior de Barranquilla, en Copa Suramericana, se dieron varios momentos polémicos con el técnico del equipo argentino, Sebastián Beccacece.

El entrenador del elenco ‘Halcón’ se dirigió al árbitro Raphael Claus y le reclamó por su expulsión durante el partido y le recriminó las decisiones que tomó con el VAR.

“Ladrones, nos robaron, ladrones”, fueron los constantes gritos de Beccacece en contra de la terna arbitral del duelo.

Los reclamos se dieron por el gol que le anularon a Defensa y Justicia, por un empujón a Leonardo Pico, en la jugada previa, cuando el tanto significaba el tercer tanto parcial del equipo argentino en el primer tiempo.

Luego de discutir con el juez brasileño, en declaraciones a ‘Fox Sports’, el entrenador argentino dijo que “más allá de la injusticia no podemos perder la calma. No sé porque me expulsa el árbitro, él no dice nada, no entiendo porqué no fueron al VAR, no termino de interpretar cosas, no entiendo por qué unas veces si lo utilizan y otra no”, concluyó.

Vea la discusión de Sebastián Beccacece con el árbitro Raphael Claus:

INTENSO FINAL PARA BECCACECE: PROTESTA AL ÁRBITRO, SALUDO A SUS JUGADORES Y ELOGIOS PARA DEFENSA#SudamericanaxFOX - El entrenador del Halcón volvió al campo de juego tras ser expulsado y habló con @FedeBuenoFOX pic.twitter.com/2j5GmR57YR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 2, 2018