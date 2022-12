Lo auxilió en la cancha, lo salvó, se tomaron una foto y la camiseta de Santaní fue el regalo

Gustavo Vinasco, médico del Once Caldas, habló en detalle sobre el susto vivido con Jorge Aguilar, jugador del equipo paraguayo, quien sufrió un trauma en su cabeza.

Más allá de lo futbolístico, el partido entre Once Caldas y Deportes Santaní atrajo las miradas por un lamentable episodio que pudo terminar peor.

Publicidad

Jorge Aguilar, jugador del equipo paraguayo sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de chocar con su compañero, Wildo Alonso. Los médicos de ambos clubes lo atendieron frenéticamente, intentando reanimarlo. Afortunadamente, el jugador respondió y pudo reponerse.

Vea también: Gonzalo Martínez, 'Al Paredón': la bienvenida que Freddy Rincón le dio en la Selección Colombia

Este viernes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Gustavo Vinasco, jefe del equipo médico de Once Caldas habló de lo sucedido y relevó qué pasó después 'tras bambalinas'.

"Cuando llegamos vimos que el jugador no respondía y tenía una apnea (suspensión parcial de la respiración). Afortunadamente, reaccionamos rápido junto al médico de Santaní porque eso pudo haber conducido a un paro respiratorio y haberlo llevado (al jugador) a una muerte súbita", aseguró Vinasco.

Publicidad

Así mismo, el doctor contó una linda anécdota que vivió con el futbolista tras el partido. "En la sala antidopaje, (Aguilar) me abordó y me pidió una foto. En agradecimiento me dio su camiseta, hablamos un rato y después con el doctor de Santaní nos pusimos de acuerdo para llevarlo al hospital", reveló el médico.

Por último, Gustavo Vinasco relató que, debido al incidente, su jornada terminó bastante tarde ya que, junto al cuerpo médico de Santaní estuvo monitoreando el estado de Jorge Aguilar hasta las tres de la mañana de este mismo viernes.

Publicidad

Gracias futbol por permitirme hacer bien mi trabajo!!! Un abrazo fuerte Jose Aguilar! pic.twitter.com/XYrcqLvJai — Gustavo Vinasco H (@gvinasco) February 22, 2019