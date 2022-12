Luis Gerónimo López: ''Para mí la serie va a terminar en tanda de penaltis''

El exarquero de Santa Fe y Millonarios en los años 70, reveló su favorito para clasificar entre ambos equipos este martes por la Copa Suramericana.

Luis Gerónimo López, quien pasó por el cuadro 'cardenal' y luego llegó al equipo 'embajador', habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el 'clásico capitalino', que definirá un cupo a cuartos de final de la Copa Suramericana.

''La serie está para cualquiera de los dos, será un duelo peleado. No creo que Fariñez equilibre nada. Él es más joven y eso le da velocidad, pero Zapata tiene una vida de experiencia y eso le añade muchas cosas a su favor'', dijo el exarquero.

El argentino se atrevió a revelar el resultado del juego y cual de los dos oncenos avanzaría para chocar contra el Deportivo Cali.

''Para mí se van a penaltis. Con la última serie de Santa Fe no fue buena, supongo que los habrán entrenado así que será muy cerrado. Ahí no me la juego por ninguno de los dos'', añadió.

