Millonarios no se 'dejó echar tierra': derrotó 2-0 a Always Ready, en la Copa Sudamericana Millonarios pudo por fin sonreír en este 2020. Tal como los demás equipos colombianos que debutaron en los torneos internacionales esta semana, logró salir victorioso en su debut en la Copa Sudamericana luego de derrotar 2-0 a Always Ready.