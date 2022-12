"No hemos hablado de que Chará venga al Flamengo", dijo Reinaldo Rueda

El técnico colombiano al servicio del 'Fla' habló después del triunfo 2-1 de su equipo sobre Junior, en la semifinal de la Copa Suramericana, y trató temas generales, como el relacionado con el hablidoso jugador colombiano.

La victoria, la respuesta del Flamengo, la capacidad de Junior de Barranquilla, el partido de vuelta en Colombia y hasta la posibilidad de refuerzos nacidos en nuestro país fueron algunos de los temas que tocó el profesor Rueda, después del buen partido visto en el estadio Maracaná, en la semifinal de la Suramericana.

En una extensa rueda de prensa, el entrenador del equipo rojinegro de Brasil se refirió a un rumor relacionado con Yimmi Chará y el 'Fla'. Rueda elogió al extremo colombiano, pero negó cualquier posibilidad.

"Chará es un jugador excepcional, que desequilibra, que tiene gran personalidad. Jugó conmigo en Nacional. Creo que por el momento no hay esta situación (de venir al Flamengo). No sé si la parte administrativa lo sabe, pero no hablamos de eso. El Junior hizo esfuerzo para contratarlo", dijo Rueda.



El técnico del cuadro brasileño resaltó la labor de sus dirigidos el jueves pasado. "Fue una victoria importantísima, ante un rival muy difícil. Mostramos carácter y hombría", afirmó. Y de una vez, Rueda puso la mira en el partido de vuelta, que se jugará el jueves 30 de noviembre en la cancha del Metropolitano. Por eso manifestó que "la vuelta será complicada, ellos tienen buenos jugadores y de experiencia. Hay que hacer un juego inteligente y no pensar tanto en el empate".