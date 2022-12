“No me siento mal, me siento bien, tranquilo”: Julio Comesaña

El técnico de Junior valoró el partido que hizo su equipo pese a perder 0-2 en Barranquilla, marcador que le significó la eliminación en las semifinales de la Copa Suramericana.

El 2-1 del juego de ida, más la derrota de este jueves, dejó un marcador global de 4-1 a favor de Flamengo, que es dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda.

Publicidad

Lea también: ¡Se esfumó un sueño! Flamengo venció 0-2 a Junior y jugará la final de la Suramericana

“En el análisis las expectativas estaban en tener claro que nosotros no debíamos recibir un gol, teníamos que hacer un partido muy preciso y seguro, no salir alocadamente y que nos hicieran un gol”, añadió Comesaña en rueda de prensa posterior al compromiso.

“Perdemos el partido en un intento de anticipo, no se puede prever todo, el hombre de Flamengo (Juan, en la jugada del primer gol) giró, se fue al arco y nos hizo un gol y ya con eso se complicó, lo que no me gusto es que uno debe saber perder, para mí el partido no era para perderlo, menos 2-0”, añadió el adiestrador.

Lea también: Datos y curiosidades de los sorteos de los Mundiales de fútbol

Publicidad

“No me siento mal, me siento bien, tranquilo”, dijo el técnico uruguayo que felicitó a Flamengo por ganar la llave.