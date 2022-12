Once Caldas no se fue en ‘blanco’ de Paraguay: empató 1-1 con Deportivo Santaní, por Suramericana Once Caldas no se fue en ‘blanco’ de Paraguay: empató 1-1 con Deportivo Santaní, por Suramericana. El equipo colombiano visitó al elenco ‘guaraní’ y logró conseguir un buen resultado, de cara al partido de vuelta en Manizales, el jueves 21 de febrero